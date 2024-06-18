الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة أصحاب محلات أسلحة ومواد صيد شهيرة للجنايات

ضبط متهمين - ارشيفيه
ضبط متهمين - ارشيفيه

قررت جهات التحقيق، إحالة 5 متهمين من أصحاب محلات أسلحة ومواد صيد وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بجلب وحيازة وإحراز أسلحة وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لعرضها وبيعها بالمخالفة للقانون.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهم أنهما استوردا أجزاء رئيسية لسلاح ناري - 5 تليسكوبات لا يجوز ترخيصهم، واتجرا أجزاء رئيسية لسلاح ناري 5 تليسكوبات لا يجوز ترخيصهم، وحازا وأحرزا أجزاء رئيسية لأسلحة 5 تليسكوبات لا يجوز ترخيصهم، وحازا وأحرزا أسلحة ضغط هواء 5 طبنجات ضغط هواء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

ووجهت إلى المتهمين جميعا تهم أنهم اتجروا أجزاء رئيسية لأسلحة نارية 29 تليسكوب، وكاتم صوت لا يجوز ترخيصهم، وحازوا وأحرزوا أجزاء رئيسية لأسلحة نارية 29 تليسكوب، وكاتم صوت لا يجوز ترخيصهم، وحازوا وأحرزوا أسلحة صوت 4 طبنجات صوت قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وحازوا وأحرزوا أسلحة ضغط هواء 53 بندقية ضغط هواء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

محلات أسلحة أسلحة ومواد صيد مواد صيد 5 متهمين من أصحاب محلات أسلحة ومواد صيد المحاكمة الجنائية

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