شيرين عبد الوهاب تلغي حفلها الغنائي في دبي.. ما السبب؟

أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، إلغاء حفلها الغنائي في مدينة دبي الإماراتية، والذي كان من المقرر إقامته برفقة الفنان حسين الجسمي، يوم 21 يونيو الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب سفرها في رحلة استشفائية .



شيرين تلغي حفلها بالإمارات

وكانت شيرين قد أبلغت الجهة المنظمة للحفل بهذا الأمر منذ أكثر من شهر.



ومن جانبه قال المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية، إن هذا الإلغاء جاء بالاتفاق مع الجهة المنظمة للحفل، مشيرا إلى أن شيرين كانت قد انتهت مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة درامية ستطرحها خلال الأيام المقبلة، تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية "الدهب" وهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى توما .