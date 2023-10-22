الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بنت شمال سيناء تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024 لتنس الطاولة”

سماح عبد العزيز حسن
سماح عبد العزيز حسن لاعبة من أبناء محافظة شمال سيناء

تأهلت سماح عبد العزيز حسن، لاعبة من أبناء محافظة شمال سيناء، من ذوي الاحتياجات الخاصة، لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024 لتنس الطاولة).

وهنأ ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، البطلة السيناوية، متمنيًا لها الاستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وأكد حسن عبدالوهاب، أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا غير مسبوق.

ومن جانبه، أوضح وزير الشباب والرياضة  في تصريح سابق له دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين لمختلف البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام.

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محافظة شمال سيناء ذوى الاحتياجات الخاصة ادي المعاقين نادي المستقبل بالإسكندرية الألعاب الأولمبية

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