عزت إبراهيم: انحياز الإعلام الغربي لإسرائيل تاريخي ولا جديد

كشف عزت ابراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، عن تفاصيل وكواليس الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الرأي العام العربي صدم من الإعلام الغربي في التعامل مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بعد عملية حماس في 7 أكتوبر.

وأضاف التغطيات الغربية تشير إلى أنه لابد من الرد والانتقام من حماس، ورد العدوان الوحشي، واتباع سياسية العدوان والعقاب الجماعي لسكان قطاع غزة.

وأوضح أن أسباب انحياز الإعلام الغربي منها تاريخي ولم يجد جديد في توجهات الإعلام الغربي سوي رؤية عملية إبادة جماعية علي الشاشات دون أن تتحرك الحكومات لهذا الامر، الجميع كان متوقع شئ من الموضوعية وتقديم الجانب الإنساني في معاناة غزة.

وأشار إلى أن حجم الاعتداء على سكان غزة وخرق القانون الدولي، غير مسبوق فلابد من إصلاح الأمر أمام الرأي العام العالمي.