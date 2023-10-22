الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى لدخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة الآن

دخول شاحنات المساعدات
دخول شاحنات المساعدات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية اللقطات الأولى لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، الآن.

وكان من المعلن أنه سيتم إدخال 40 شاحنة، غدًا الإثنين، ولكن الشاحنات دخلت للمرة الأولى ليلًا منذ فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية.

ترتيب الشاحنات وفقًا للأولوية

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد قام بترتيب السيارات وفقًا للأولويات الخاصة بالمواد الغذائية والأدوية لقطاع غزة، بتنسيق الهلال الأحمر المصري مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

القاهرة الإخبارية اللقطات الأولي شاحنات للمساعدات الإنسانية قطاع غزة التحالف الوطني

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