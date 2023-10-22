الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لطيفة تقصف جبهة أفيخاي أدرعي: "ربنا يمحيكم إلى الأبد"

لطيفة
لطيفة

ردت النجمة لطيفة على منشور للمتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، نشر خلاله بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت “لطيفة” عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "X": "هو انتو عمى ولا بتستعمووو؟؟، كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟  مدرسة الاونروا كلها أطفال بالخطأ؟، النازحين إلى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق  بالخطأ ؟".

وأردفت لطيفة: "واليوم موقعا مصريا بالخطأ ؟؟، انتو عمي البصيره والوجود، ووجودكم فى فلسطين هو أكبر خطأ، مافيش غير ربنا سبحانه اللى بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين".

 

 

لطيفة الساعات أفيخاي أدرعي اعتذار ضرب موقع مصري تويتر

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