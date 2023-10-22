سياسي فلسطيني يكشف لـ"الدستور" أبرز نتائج قمة القاهرة للسلام

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن طرح فكرة التهجير والموقف المصري كان صارمًا في هذا الامر، لافتًا إلى أن مصر استخدمت الدبلوماسية الخاشنة عندما منعت خروج أي أجنبي من غزة الا بعد دخول المساعدات في قطاع غزة وبالتالي هذا ما تم بناءً على هذا الأمر.

أضاف الرقب، لـ"الدستور"، أن نتائج قمة القاهرة للسلام ، جمعت آراء الجانب المصري والدول العربية في صوت عربي واحد برفض العدوان الإسرائيلي وانهاء تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار مثل مصر أو الأردن والإصرار على أن كل هذه الأمور لم تفضِ في النهاية إلى سلام ولا بد أن يكون هناك سلام عادل ويحرم الأمر في سلام وينهي الأزمة.

الازمة الفلسطينية يجب أن يدير الصراع بشكل كامل

وتابع الرقب أن فكرة أدارة الصراع يجب ان تتحدث بشكل كامل وكلمات الزعماء بالتحديد العرب كانت واضحة، والحديث كما هو ان دماء الاخريين غالية لتظل دماء الشعب الفلسطيني غالية، والتاكيد على عدم قبول القضية الفلسطينية لا بشكل طبيعي وحتى على حساب دول اخرى.

واعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن إعادة حل القضية الفلسطينية على المستوى الدولي مهم جدا والتاكيد على ذلك من خلال الزعماء العالم والرئاسة المصرية بانه ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والقيام بالدولة الفلسطينية على حدود رام الله ١٩٦٧ والقدس الشرقية كل هذا تم التاكيد عليه وفي النهاية لا بد أن يتم اكمال المؤتمر بوصول الى نتائج حقيقية التي تعتبر بداية للتحرك ضد الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني والدم البارد على الشعب الفلسطيني ولابد ان يوضع حد لذلك.