الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسي فلسطيني يكشف لـ"الدستور" أبرز نتائج قمة القاهرة للسلام

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن طرح فكرة التهجير والموقف المصري كان صارمًا في هذا الامر، لافتًا إلى أن مصر استخدمت الدبلوماسية الخاشنة عندما منعت خروج أي أجنبي من غزة الا بعد دخول المساعدات في قطاع غزة وبالتالي هذا ما تم بناءً على هذا الأمر.

أضاف الرقب، لـ"الدستور"، أن نتائج قمة القاهرة للسلام ، جمعت آراء الجانب المصري والدول العربية في صوت عربي واحد برفض العدوان الإسرائيلي وانهاء تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار مثل مصر أو الأردن والإصرار على أن كل هذه الأمور لم تفضِ في النهاية إلى سلام ولا بد أن يكون هناك سلام عادل ويحرم الأمر في سلام وينهي الأزمة.

الازمة الفلسطينية يجب أن يدير الصراع بشكل كامل 

txt

وزير التنمية الفلسطيني: 70% من سكان غزة هُجروا و160 ألف منزل دمروا

وتابع الرقب أن فكرة أدارة الصراع يجب ان تتحدث بشكل كامل وكلمات الزعماء بالتحديد العرب كانت واضحة، والحديث كما هو ان دماء الاخريين غالية لتظل دماء الشعب الفلسطيني غالية، والتاكيد على عدم قبول القضية الفلسطينية لا بشكل طبيعي وحتى على حساب دول اخرى.

واعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن إعادة حل القضية الفلسطينية على المستوى الدولي مهم جدا والتاكيد على ذلك من خلال الزعماء العالم والرئاسة المصرية بانه ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والقيام بالدولة الفلسطينية على حدود رام الله ١٩٦٧ والقدس الشرقية كل هذا تم التاكيد عليه وفي النهاية لا بد أن يتم اكمال المؤتمر بوصول الى نتائج حقيقية التي تعتبر بداية للتحرك ضد الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني والدم البارد على الشعب الفلسطيني ولابد ان يوضع حد لذلك.

فكرة التهجير مصر القمة نتائج صارم

الأكثر قراءة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

ما بعد «قمة القاهرة».. تقارير دولية: رسالة غضب مصرية شديدة اللهجة إلى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات