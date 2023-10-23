"التربية مشاركة".. حملة لتثقيف أولياء الأمور بسبل التربية الإيجابية

تضمنت حملة "التربية مشاركة" التي انتهت منها وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، تثقيف أولياء الأمور بسبل التربية الإيجابية وتعزيز الوعي الصحيح في التعامل مع الأطفال والنشء، وإتاحة الاستشارات الأسرية اللازمة لأولياء الأمور خاصة من هم في بداية حياتهم الزوجية، إضافة إلى توفير أنشطة عملية وأدوات توضح كيفية التعامل مع الأبناء في مختلف المراحل العمرية.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بالأسرة المصرية باعتبارها نواه المجتمع، وتقديم النماذج الإيجابية للارتقاء بالمجتمع، وتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليه.

أنشطة الحملة

وتضمنت الحملة تنفيذ العديد من الأنشطة، منها «يوم الأسرة» الذي عقد في العديد من المحافظات وشارك فيه جميع أفراد الأسرة بأنشطة ترفيهية، كما شاركت الرائدات الاجتماعيات في التوعية ببرنامج «التربية الأسرية الإيجابية»، الذي يستهدف الأبناء من اليوم الأول في الحمل وحتى 18 عامًا لتربيتهم تربية سوية تعزّز قدراتهم وتنمي مهاراتهم.

نتائج الحملة

وبلغ إجمالي الفعاليات التي تم تنفيذها خلال الحملة 143 ألفًا و207 ندوات، و3 ملايين و872 ألفًا و61 زيارة، استهدفت 2 مليون و520 ألفًا و135 سيدة ورجل.

كما أن الحملة أسفرت عن تنظيم 143207 ندوة استهدفت 2520135 سيدة ورجلًا، كما تم تنظيم عدد 3872061 زيارة استهدفت 3872061 أسرة، وذلك من خلال الرائدات الاجتماعيات.

مجلس الوزراء

جدير بالذكر، أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1665 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وزارية لبلورة مبادرة تربوية تدعم الآباء والأمهات نحو تعزيز التربية الإيجابية بعنوان "التربية.. مشاركة" برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضوية كل من، الوزارات المعنية بقضايا التربية الأسرية، وإزاء دورها وفى كل الفعاليات أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على دور الأسرة فى تنشئة الطفل تنشئة سليمة.