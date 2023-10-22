الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بمركز شباب 15 مايو.. حملة للتبرع بالدم للمحاصرين فى غزة

جانب من فريق الحملة
جانب من فريق الحملة

تداول رواد فيسبوك صورا لعدد كبير من الشباب الذى ذهب للتبرع بالدم، لصالح إخواننا الفلسطينيين،  المحاصرين فى غزة، وتحت القصف الإسرائيلي، بمركز التنمية الشبابية بمدينة 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة.

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فيما قال هاني مسعد رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بمدينة 15 مايو، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية للبلاد، بتقديم أوجه الدعم لأهالينا المحاصرين فى غزة، أطلق المركز مساء أمس حملة للتضامن مع إخواننا المحاصرين هناك تحت القصف الإسرائيلي، وبدأت الحملة بعمليات التبرع بالدم.

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وكشف "مسعد" فى تصريحات لـ "الدستور"، أنه بمجرد الإعلان عن الحملة، من خلال الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استقبل المركز أعدادا كبيرة، منذ بدء الحملة الرابعة عصر أمس، حتى انتهاء عملها فى الحادية عشرة مساء، بالتنسيق مع وزارة الصحة، التي استجابت على الفور وأرسلت طاقما طبيا وسيارة مجهزة للتبرع.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز أنه تزامن مع الإعلان عن الحملة تواجد ندوة طبية بالمركز، وهو ما ساهم فى إقبال كبير من شباب مدينة 15 مايو، للتبرع لصالح إخواننا فى قطاع غزة المحاصر، وإبداء أوجه التضامن الممكنة.

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وأشار "مسعد" إلى أنهم استقبلوا شبابا فى الثامنة عشرة من عمرهم ودون ذلك، لكن أعمارهم حالت دون إمكانية التبرع، ويكفى إقبالهم المشرف، الذي يؤكد تضامن فئات الشعب المصري مع إخواننا فى غزة، لافتا إلى أن الحملة جمعت نحو 19 كيس دم.

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وأكد أنهم ينسقون لاستمرارية حملات المركز التضامنية مع إخواننا المحاصرين فى غزة وغيرها تحت القصف الاسرائيلي الغاشم، كواجب وطنى علينا جميعا أن نقوم به، وفقا لتوجه القيادة السياسية للبلاد.

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ووجه هانى مسعد رئيس مجلس إدارة المركز، الشكر لنائبه أحمد عبدالحفيظ، لتنسيقه الحملة، وجاء على رأس المتبرعين، وعمرو كليب أمين صندوق المركز، وعاطف عبدالرحمن المدير التنفيذي للمركز، وجميعهم وراء نجاح الحملة بالشكل الذي ظهرت عليه.

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رواد فيسبوك عدد كبير من الشباب تبرع بالدم الفلسطينيين المحاصرين فى غزة تحت القصف الاسرائيلي

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