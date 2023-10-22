كيف تحمي يديك من التشققات والجفاف في فصل الشتاء؟

يصبح من الصعب الحفاظ على نضارة اليدين، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، وتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، واضطرار النساء إلى غسيل الأطباق، والأكواب وأحيانًا الملابس بشكل مستمر، مما يصيب اليدين بالتشققات.

وغالبًا لا تحتاج تشققات اليدين إلى تدخل الطبيب ، إلا في حالات نادرة تصبح مرضية، ويرصد التقرير التالي طرق الوقاية من تشققات اليدين.

الوقاية من تشققات اليدين

استخدام كريمات الترطيب المناسبة للبشرة ، على مدار اليوم، ويمكن تكرار العملية عدة مرات، وارتداء قفاز عند غسيل الأطباق بالماء والصابون لحماية اليدين من العوامل الخارجية التي تسبب التشققات ، حاول أن يكون قوام الكريم المرطب أكثر كثافة، فكلما كان أكثر كثافة كان أكثر فعالية في علاج الحالات الحادة من تشقق اليدين، ويمكن أيضًا استخدام جل الصبار الغني بمضادات الأكسدة المتنوعة وفوائده الرائعة للبشرة فإنه يدخل في كثير من الأحيان في تركيبة مرطبات وكريمات البشرة المختلفة، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل على مدار اليوم.

دور التوتر في زيادة التشققات

قد يتعجب البعض من تأثير التوتر والقلق على البشرة، فقد يؤديان إلى التشققات و الجفاف فإذا كان سبب جفاف وتشقق اليدين لديك هو حالة جدلية معينة، مثل: الأكزيما فإن التوتر والقلق قد يزيدان الحالة سوءًا، لذا حاول أن تبتعد قدر الإمكان عن الأمور التي تُسبب لك التوتر والقلق واحصل على كفايتك من الراحة والاسترخاء يوميًا.

العلاج الطبي

يمكن اللجوء للعلاجات الطبية في الحالات الصعبة استخدام مراهم الستيرويدات بعد استشارة الطبيب، والتي عادةً ما يتم استعمالها لتشقق اليدين الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض الجلدية ، وتناول المضادات الحيوية فمويًا في بعض الحالات الخاصة وبعد استشارة الطبيب، واستشارة الطبيب حول العلاج بالأشعة فوق البنفسجية خاصةً لعلاج تشقق اليدين الناتج عن حالات جلدية، مثل: الصدفية.