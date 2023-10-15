في اليوم العالمي بـ غسل اليدين 2023، يحتفل العالم سنويًا باليوم العالمي لغسل اليدين كل عام في 15 أكتوبر، ويخصص هذا اليوم لخلق الوعي حول دور غسل اليدين في الوقاية من العديد من الأمراض الميكروبية.

ويعتبر الاحتفال بيوم غسل اليدين من ضمن الاحتفالات التي اهتمت بها منظمة الصحة العالمية وخصوصًا في فترة فيروس كورونا للقضاء على الميكروبات، أما على المستوى العالمي فهو فرصة لتثقيف الكثير من الناس حول العالم لتسليط الضوء على الدور المهم والصحي لغسل اليدين بالماء والصابون لمنع انتشار الجراثيم والأمراض المرتبطة بها لأن معظم الأمراض تنتشر عن طريق ملامسة اليدين.

في اليوم العالمي لغسل اليدين 2023.. الحل الأمثل للقضاء على الجراثيم

وتزامنًا مع الاحتفال العالمي بيوم غسل اليدين 2023، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير الأوقات الرئيسية لغسل اليدين لحمايتك وحماية أسرتك من التعرض للإصابة بالأمراض الخطيرة نتيجة إهمال غسل اليدين، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

الحل الأمثل للقضاء على الجراثيم

يعتبر غسل اليدين هو أحد أفضل الطرق لحماية نفسك وعائلتك من الإصابة بالمرض، لذلك نصحت منظمة الصحة العالمية بالإهتمام بـ غسل اليدين بإستمرار لحمايتك من التعرض للجراثيم التي يمكن أن تتسبب في إصابتك بأمراض خطيرة.

في اليوم العالمي لغسل اليدين 2023.. الحل الأمثل للقضاء على الجراثيم

الأوقات الرئيسية لغسل اليدين

1 - قبل وخلال وبعد تحضير الطعام.

2 - قبل وبعد تناول الطعام.

3 - قبل وبعد العناية بشخص ما في المنزل مصاب بالقيء أو الإسهال.

4 - قبل وبعد علاج جرح قطعي أو جرح.

5 - بعد استعمال المرحاض.

6 - بعد تغيير حفاضات أو تنظيف طفل استخدم المرحاض.

7 - بعد تنطيف الأنف أو السعال أو العطس.

8 - بعد لمس حيوان أو علف حيوان أو مخلفات حيوان.

9 - بعد التعامل مع طعام الحيوانات الأليفة أو تدليل الحيوانات الأليفة.

10 - بعد لمس القمامة.