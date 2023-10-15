الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

في اليوم العالمي له.. كيفية غسل اليدين بشكل صحيح لتجنب الإصابة بالفيروسات

أرشيفية
أرشيفية

يصادف اليوم 15 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لغسل اليدين، وقد أعلنته منظمة الصحة العالمية بهدف التوعية بأهمية غسل اليدين للوقاية من العدوى والأمراض. ويهدف هذا اليوم إلى تشجيع الناس على غسل أيديهم بانتظام وبالطريقة الصحيحة، وذلك للحد من انتشار الأمراض المعدية والوبائية.

 

وقد اختير هذا التاريخ نسبة إلى الدكتور سيمفيون بوكور، الذي كان يعمل كطبيب في مستشفى ولادة في فيينا، وقد قاد حملة ناجحة لتحسين معدلات النظافة في المستشفى في القرن التاسع عشر.

وتزامنًا مع هذا اليوم يرصد الدستور الخطوات التالية لغسل اليدين بشكل صحيح: 

تبليل اليدين بالماء الجاري

 قم بتشغيل الماء وتبليل يديك بالماء الجاري.

 استخدام الصابون

 ضع كمية مناسبة من الصابون على راحة يدك وافرك اليدين معًا لمدة 20-30 ثانية. تأكد من تغطية جميع أجزاء اليدين، بما في ذلك الظهر والأصابع وبين الأصابع وتحت الأظافر.

 فرك اليدين

 افرك اليدين ببطء وبشكل دائري لضمان توزيع الصابون والتنظيف الجيد. اهتم بالأماكن التي يمكن أن تكون متسخة أو معرضة للعدوى.

شطف اليدين

اشطف يديك جيدًا بالماء الجاري لإزالة الصابون والشوائب.

 تجفيف اليدين

 استخدم منشفة نظيفة أو منديل ورقي لتجفيف اليدين بلطف. تجنب استخدام نفس المنشفة للعديد من الأشخاص.

إغلاق الصنبور

 استخدم منديل ورقي أو المنشفة لإغلاق صنبور الماء، لتجنب لمسه باليدين المبللتين.

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وهناك بعض النصائح الإضافية التي يمكن اتباعها للحفاظ على نظافة اليدين، وهي:

- تجنب لمس الوجه والأنف والفم قبل غسل اليدين، حتى لا ينتقل الداء إلى الجسم.

- يفضل استخدام الماء الدافئ لغسل اليدين، حيث يمكن أن يساعد في إزالة الشوائب والأوساخ بشكل أفضل.

- يفضل غسل اليدين بانتظام طوال اليوم، وخاصة بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام وبعد التعامل مع المواد القذرة أو الملوثة.

- يمكن استخدام مطهرات اليدين المعتمدة من قبل منظمات الصحة العالمية في حال عدم توفر المياه والصابون.

- يجب تغيير مناشف اليدين بانتظام وغسلها بالماء الساخن على درجة حرارة عالية للحفاظ على نظافة اليدين

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