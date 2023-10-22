تأجيل إعادة محاكمة طبيب متهم بالاتجار فى البشر لـ19 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد احمد صبري إعادة محاكمة طبيب متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية لجلسة 19 نوفمبر.

وعاقبت المحكمة المتهم غيابيًا، بالسجن 15عامًا وتغريمه 500 ألف جنيه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وآخرين، أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفقة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر عل منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية، وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائهم البشرية.

وشملت الجريمة استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية المجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليها يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15%.