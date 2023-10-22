برلمانية: قمة القاهرة للسلام أكدت موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، بحضور رؤساء وقادات دول العالم، بمثابة خارطة طريق جديدة للقضية الفلسطينية، وبعثت الأمل في إعادة إحياء القضية الفلسطينية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كلمة الرئيس السيسي عبرت عن معاناة الشعب الفلسطيني

وأضافت "عازر" في تصريحات لها اليوم، أن كلمة الرئيس عبرت بوضوح شديد عن معاناة الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الغاشمة والغير إنسانية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والشيوخ في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها عبرت أيضًا عن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ورفض تصفيتها دون حل عادل.

صفعة قوية للمجتمع الدولي

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن قمة القاهرة للسلام كانت بمثابة صفعة قوية للمجتمع الدولي على صمته وموقفه السلبي أمام الاعتداءات الوحشية والهمجية التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيين بقطاع غزة، مؤكدة على ضرورة الوقف الفوري لعمليات إطلاق النار والوصول إلى حل سلمي وهو حل الدولتين وإقامة فلسطين دولة مستقلة على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

القمة كشفت عن التعتيم الإعلامي الغربي للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

وأوضحت "عازر" أن قمة السلام التي استضافتها مصر كشفت بوضوح عن محاولات التعتيم الإعلامي الغربي للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وإيضاح الصورة أمام العالم أجمع، لافتة إلى أن فتح معبر رفح، أمس، ودخول 20 شاحنة مُحملة بالمساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، بمثابة انتصار عظيم وتتويج للجهود الدبلوماسية المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين.