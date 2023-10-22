الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: قمة القاهرة للسلام أكدت موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

النائبة ميرفت عازر
النائبة ميرفت عازر

قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، بحضور رؤساء وقادات دول العالم، بمثابة خارطة طريق جديدة للقضية الفلسطينية، وبعثت الأمل في إعادة إحياء القضية الفلسطينية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

txt

محمد عبدالرازق: قمة القاهرة للسلام حققت رؤية القيادة المصرية

كلمة الرئيس السيسي عبرت عن معاناة الشعب الفلسطيني 

وأضافت "عازر" في تصريحات لها اليوم، أن كلمة الرئيس عبرت بوضوح شديد عن معاناة الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الغاشمة والغير إنسانية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والشيوخ في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها عبرت أيضًا عن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ورفض تصفيتها دون حل عادل.

txt

سعيد عكاشة: إسرائيل تحاول التضليل والضغط على غزة

صفعة قوية للمجتمع الدولي

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن قمة القاهرة للسلام كانت بمثابة صفعة قوية للمجتمع الدولي على صمته وموقفه السلبي أمام الاعتداءات الوحشية والهمجية التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيين بقطاع غزة، مؤكدة على ضرورة الوقف الفوري لعمليات إطلاق النار والوصول إلى حل سلمي وهو حل الدولتين وإقامة فلسطين دولة مستقلة على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

القمة كشفت عن التعتيم الإعلامي الغربي للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين 

وأوضحت "عازر" أن قمة السلام التي استضافتها مصر كشفت بوضوح عن محاولات التعتيم الإعلامي الغربي للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وإيضاح الصورة أمام العالم أجمع، لافتة إلى أن فتح معبر رفح، أمس، ودخول 20 شاحنة مُحملة بالمساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، بمثابة انتصار عظيم وتتويج للجهود الدبلوماسية المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين.

النائبة ميرفت عازر قمة القاهرة للسلام الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية تحقيق السلام

الأكثر قراءة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات