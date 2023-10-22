الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سعيد عكاشة: إسرائيل تحاول التضليل والضغط على غزة

حماس
حماس

قال سعيد عكاشة، الخبير السياسي والاستراتيجي، إن الجانب الإسرائيلي يصدر تصريحات مضللة ونفسية لإخفاء نواياه الحقيقية تجاه غزة، موضحًا: “مجلس الحرب الإسرائيلي أصدر قرارًا بوجود حرب برية على غزة، والتسريبات من داخل تل أبيب تقول إنهم يريدون الإطاحة بحكم حركة حماس في المدينة المحاصرة”.

وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تسعى لتمديد فترة الحصار على غزة لإضعاف قوة المقاومة وتهيئة الأجواء لعملية برية محتملة.

غزة مجلس الحرب الإسرائيلي تل أبيب حركة حماس صدى البلد سعيد عكاشة

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