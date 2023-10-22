رجال الأعمال والصناعة يؤيدون قرارات الرئيس: تحمى الأمن القومى للبلاد.. وتمنع تصفية القضية الفلسطينية

أجمع رجال الأعمال والصناعة على التأييد الكامل لموقف وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق برفض العدوان الغاشم الذى تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلى على أهالى قطاع غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إليهم بشكل مستدام، مع رفض مخطط تهجيرهم إلى سيناء.

وشدد رجال الأعمال والصناعة الذين تحدثت إليهم «الدستور» على أهمية هذا الموقف من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدوره الكبير فى حماية الأمن القومى المصرى، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، إلى جانب منع تصفية القضية الفلسطينية.

وسبق أن أعلن اتحاد الصناعات المصرية عن تأييده الكامل لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى بالوقوف أمام العدوان الإسرائيلى، معلنًا دعمه وتفويضه لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومى المصرى، ودعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

شريف الجبلى: حائط صد أمام تحويل سيناء لساحة حرب

أعرب الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة «الصناعات الكيماوية» باتحاد الصناعات المصرية، عضو لجنة «الشئون الإفريقية» بمجلس النواب، عن تأييده الكامل موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية، ورفض تهجير أبناء الشعب الفلسطينى. وقال «الجبلى»: «موقف الرئيس السيسى الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء يحمى الأراضى المصرية من مخاطر الحرب مع إسرائيل، لأن التهجير يعنى تحويل سيناء إلى ساحة حرب وعمليات عسكرية، وبالتالى الرئيس يحافظ على مسيرة السلام الممتدة منذ عقود».

وأكد رئيس غرفة «الصناعات الكيماوية» أن القيادة السياسية تحظى بتأييد قوى من كل غرف اتحاد الصناعات، والشعب المصرى بصفة عامة، فى جميع القرارات التى من شأنها حماية الوطن ودعم القضية الفلسطينية.

محمد المهندس: «القائد» يحافظ على الوطن

قال محمد المهندس، رئيس غرفة «الصناعات الهندسية» باتحاد الصناعات المصرية، إن جميع أعضاء الغرفة يفوضون الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبًا لحماية وتأمين مصر فى الداخل والخارج. وأضاف «المهندس»: «هذا التفويض يأتى من مجلس إدارة الغرفة، وجمعيتها العمومية وشُعبها النوعية التى تضم أكثر من ١٢٠٠ شركة، لإيماننا القوى بأهمية قرارات الرئيس السيسى فى الحفاظ على أمن واستقرار مصر».

علاء عز: مصر تقف فى وجه الإخلاء القسرى

أعرب علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن دعمه الرئيس فى قراراته التى يتخذها للحفاظ على أمن واستقرار مصر. وقال إن مصر تتصدى لمحاولات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى من قطاع غزة إلى سيناء، وتسعى لوقف العدوان الإسرائيلى المتواصل على المدنيين.

أحمد شعبان: نطالب بموقف فورى ضد مُنتجات الاحتلال

أيّد أحمد شعبان، عضو غرفة «الصناعات الهندسية» باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شركة «سيمبلكس»، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق برفض تهجير أهالى غزة إلى سيناء.

وقال «شعبان»: «مصر ترحب باستقبال كل الجاليات، والدليل على ذلك العدد الكبير الذى تستضيفه من كل أنحاء العالم بالفعل، لكنها ترفض رفضًا قاطعًا تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، الذى يضر القضية الفلسطينية فى المقام الأول».

وأضاف عضو غرفة «الصناعات الهندسية»: «كل رجال الأعمال والصناعة يقفون خلف الرئيس ويدعمون قراراته بشأن القضية الفلسطينية»، معتبرًا أن خروج المصريين فى مختلف أنحاء الجمهورية دعمًا للرئيس السيسى، ولتفويضه باتخاذ أى قرارات تحافظ على أمن واستقرار مصر، فى «جمعة تحيا مصر»، يعد رسالة للعالم بأن المصريين خلف قائدهم، وعلى قلب رجل واحد.

وطالب رجال الأعمال والغرف التجارية باتخاذ موقف قوى تجاه الاحتلال الإسرائيلى، من خلال مقاطعة المنتجات التابعة لهذا الكيان المغتصب، واستبدالها بأخرى محلية، متابعًا: «ينبغى تقليل الاستيراد من الدول الداعمة لإسرائيل، والاعتماد على المنتجات المحلية، بالتنسيق مع الغرف كلها».

وطالب بتقديم مزيد من المساعدات إلى أهالى غزة، خاصة الأدوية والطواقم الطبية، إلى جانب الوقود والملابس والغذاء والماء، مختتمًا بقوله: «على جميع الشركات والمصانع التبرع وتقديم المعونات لكل من جمعية الهلال الأحمر المصرى وبنك الطعام».

أحمد عبدالحميد: جاهزون للمشاركة فى إعادة الإعمار

شدد أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة «صناعات مواد البناء» باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية القرارات والتحركات الأخيرة من قبل الرئيس السيسى لدعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب أشقائنا فى فلسطين.

وقال «عبدالحميد»: «مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء يساند كل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية، ويدعم موقفه فى إدانة ومواجهة ما يتعرض له قطاع غزة من استهداف وحشى».

وأضاف: «مصر على مدى ٧٥ عامًا، هى عمر القضية الفلسطينية، تعتبر أكبر داعم لقطاع غزة والشعب الفلسطينى، وهى الدولة الوحيدة التى تستقبل الطلاب والمصابين الفلسطينيين». وكشف عن أن قوافل الدعم من غرفة «صناعات مواد البناء» واتحاد الصناعات ومصر ككل تنتظر استقرار الأوضاع فى غزة، من أجل الدخول لدعم أشقائنا فى القطاع المحاصر، سواء من خلال حملة التبرعات، أو عمليات إعادة الإعمار. وأوضح أن الغرفة دشنت مبادرة لمساندة الفلسطينيين، تتضمن التبرع بالأدوية والمستلزمات الطبية بشكل أساسى، فى انتظار المشاركة فى مشروعات إعادة إعمار غزة، من خلال خامات البناء بمختلف أنواعها، بعد استقرار الأوضاع.

وتابع: «بمجرد استقرار الأوضاع فى غزة سيشاهد الجميع قوافل الدعم وإعادة الإعمار تخرج من غرفة صناعات مواد البناء واتحاد الصناعات ومصر كلها، وسيشارك فيها كل مصنع فى مختلف محافظات الجمهورية، سواء بالطوب أو الأسمنت أو الزجاج أو السيراميك أو الرخام أو الجرانيت».

محمد البهى: يجب مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

أدان الدكتور محمد البهى، عضو غرفة صناعة الأدوية رئيس مجلس أعمال أغادير، الذى يضم كلًا من مصر والأردن وتونس والمغرب ولبنان وفلسطين، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبى، الأعمال الوحشية التى أدت إلى استشهاد عدد كبير من أهالى غزة. وأضاف «البهى»: «مجلس أعمال أغادير سيجعل الاقتصاد هو السلاح فى هذه المعركة، من خلال دعوته لمقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، وتم بالفعل اتخاذ قرار بمقاطعة كل مكونات المنتجات الإسرائيلية ودول الاتحاد الأوروبى». وواصل: «مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، ودائمًا ما تقف بجانب الشعب الفلسطينى، لذا لم تكن القرارات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى غريبة، على ضوء هذا الموقف المصرى الأزلى». وأتم بقوله: «ندعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة ما يتعلق برفض تهجير أهالى غزة إلى سيناء، التى ارتوت بدماء المصريين، فى سبيل استرجاعها من جديد».

إيهاب سعيد: السيسى كشف الاحتلال أمام العالم

رأى إيهاب سعيد، عضو غرفة القاهرة التجارية، أن موقف الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية يستحق مساندة من جميع المواطنين المصريين والعالم العربى. وقال إن الرئيس كشف أمام العالم، بما لا يدع مجالًا للشك، عن النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلى، التى تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه. وأكد اصطفاف الشعب المصرى بمختلف أطيافه، وكذلك الشعب العربى مع موقف القيادة السياسية.

عمرو أبوالعيون: نتصدى بقوة لخطط المحتل

قال عمرو أبوالعيون، رئيس غرفة أسيوط التجارية عضو اتحاد الغرف التجارية، إن جميع أعضاء غرفة أسيوط يؤيدون قرارات الرئيس فى دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا أن هناك محاولات مستمرة من المحتل الصهيونى للقضاء على القضية الفلسطينية بالكامل، «وهو أمر نتصدى له، ولا يقبل به أى عربى».

كمال الدسوقى: كلنا فى ظهر القيادة السياسية

أكد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة «صناعات مواد البناء»، أن الغرفة تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جميع القرارات المتعلقة بالأوضاع فى قطاع غزة.

وأضاف «الدسوقى»: «كل رجال الأعمال المصريين يؤيدون قرارات الرئيس، لدورها الكبير فى الدفاع عن غزة ودعم الشعب الفلسطينى ككل، ومنع تهجيرهم والاعتداء عليهم، وتقديم كل المساعدات لهم».

نديم إلياس: اصطفاف كامل ضد محاولات تهجير الفلسطينيين

قال نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات، إن الغرفة بأكملها تعلن مساندتها الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

وأوضح أن غرفة الطباعة والشركات المندرجة تحتها تدعم كل قرارات الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى المصرى، وكذلك رفض التهجير من قطاع غزة من أجل حماية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحظى بدعم وتأييد شعبى جارف.