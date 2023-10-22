تقرير أممي يتوقع ارتفاع حصة المنتجات الغذائية بنهاية 2031

وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم حوالي 8.5 مليار شخص بحلول 2030، نتيجة للزيادة السكانية بنحو 69 مليون شخص سنويًا، كما يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم حوالي 9.7 مليار بحلول عام 2050، بالتالي ستشكل الإمدادات الغذائية تحديًا متزايدًا خلال السنوات القادمة، خاصة مع الزيادة التصاعدية للسكان واتجاهات المستهلكين بسبب المخاوف بشأن مدى توفر الأكل والنظام الصحي والإنتاج المستدام، بما يؤدي إلى تحولات كبيرة في الطلب.



ويمثل النمو السكاني في الدول الفقيرة تحديًا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة خلال الأعوام القادمة حاصة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والجوع، وتوسيع تحديث الأنظمة الصحية والتعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.



من جانب آخر، تختلف أهمية قطاع الزراعة في الاقتصادات الوطنية اختلافًا كبيرًا بين الدول، حيث مثل هذا القطاع حوالي 43.5% من إجمالي الناتج العالمي لقطاع الزراعة في دول شرق آسيا والمحيط الهادي في عام 2021، في حين تنخفض هذه النسبة في الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي إلى نحو 3.4 و 5.4% في عام 2021.



توقعات بارتفاع حصة المنتجات الغذائية بنهاية 2031



في هذا الإطار أشار تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى أن استهلاك السلع الزراعية يختلف من دولة لأخرى وذلك باختلاف الوضع الإنمائي في كل دولة، حيث يتوقع أن ترتفع حصة المنتجات الغذائية خاصة في الدول منخفضة الدخل إلى نحو 75% بنهاية عام 2031 من المنتجات الزراعية على المستوى العالمي.



بالمقابل يتوقع أن ترتفع حصة الأغذية من المنتجات الحيوانية في العالم مقارنة بالمنتجات الزراعية، بسبب أن المنتجات الحيوانية تتضمن سعرات حرارية أعلى من المنتجات الزراعية، كما أن الإنتاج الحيواني يتأثر بدرجة مرونة أعلى من الإنتاج النباتي خاصة مع التغيرات المناخية، وعليه يتوقع أن يبلغ الاستهلاك المباشر للأغذية حوالي 36% من إجمالي الاستهلاك العالمي في عام 2031.