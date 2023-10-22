الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"لا تنشغل بغير الطريق".. استخدام الهاتف خلال القيادة يُعرضك لهذه العقوبة

هاتف محمول
هاتف محمول

التحدث في الهاتف أثناء القيادة على الطرق والمحاور الرئيسية، يؤدي ذلك لانشغال قائدي السيارات عن الطريق، وقد يتسبب في وقوع الحوادث وتهديد حياة المواطنين.

العقوبة في قانون المرور

المشرع حرص على الحد من هذه الظاهرة ووضعها ضمن مخالفات المرور التي يعاقب عليها القانون، للحد من وقوع الحوادث، وأيضا للحفاظ على روح قائد السيارة والأخرين على الطرق.

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تصل للحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة تجاوز السرعات المقررة بالطرق

عقوبة التحدث في الهاتف أثناء القيادة

المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 قد نص على أنه حال قيام قائد السيارة بالتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة والتي تعد مخالفة يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح من 100 إلى 300 جنيه.

قانون المرور تضمن أيضًا، أنه إذا استخدم قائد السيارة الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة، وفي هذه الحالة يتم خصم 3 نقاط حال ارتكب سائق السيارة تلك المخالفة، كما تضمن القانون الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

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