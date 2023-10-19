الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تصل للحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة تجاوز السرعات المقررة بالطرق

المرور
المرور

السرعات الزائدة على الطرق والمحاور الرئيسية حذر منها قانون المرور، نظرا لما تمثله زيادة السرعة عن المقرر لها من خطورة على الأرواح والممتلكات وتسببها لحوادث، قد تودي بحياة المواطنين.

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عقوبة تجاوز السرعات على الطرق

وحرص المشرع على ضرورة الحد من السرعات الزائدة، ووضع قوانين لها للحد منها قد تصل إلى الغرامة أو الحبس.

قانون المرور

المادة 75 من قانون تنظيم  المرور قد نصت على أن قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز السرعة المقررة، في هذه الحالة قائد السيارة قد يتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

السرعات على الطرق

وتحرض الجهات المعنية على وضع اللافتات الإرشادية على الطرق لتحديد وتعريف قائدي السيارات بالسرعات المقررة على كل طريق وفي كل منطقة حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

السرعات الزائدة زيادة السرعة تسببها لحوادث عقوبة تجاوز السرعات على الطرق المادة 75 من قانون تنظيم المرور تجاوز السرعة المقررة السرعات على الطرق

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