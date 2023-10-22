التصريح بدفن شخص لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة بالتجمع الخامس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، التصريح بدفن جثمان شخص “يحمل جنسية دولة عربية” لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة بالتجمع الخامس، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع البلاغ واستمعت لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات وفاة المجني عليه أسفل عجلات سيارة بالتجمع الخامس.

وتبين من التحريات أن قائد السيارة اصطدم بالمجني عليه وفر هاربًا وأمكن تحديد السيارة وقائدها مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المتسببة في إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر أنه حال قيادة سيارته في التجمع الخامس، ظهر أمامه المتوفى فجأة، فلم يستطع تفاديه واصطدم به، ففر هاربًا خوفًا من المساءلة.