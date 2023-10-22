الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تعرفوا عليه بصعوبة لأنه وصل أشلاء".. القاهرة الإخبارية تكشف تداعيات قصف مسجد الأنصار

تداعيات قصف مسجد
تداعيات قصف مسجد الأنصار

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من رام الله، إن عدد الشهداء في الضفة الغربية ارتفعوا لـ91 شهيدًا، بعد غارة جوية في مخيم جنين استهدفت مسجد الأنصار في قلب المخيم، وذلك أسفر عن استشهاد شابين، الأول أمكن التعرف على هويته، أما الآخر استغرق الأمر ساعات لأنه وصل المستشفى أشلاء.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنهم لا يعرفون من كان المستهدف من خلال قصف المسجد، بينما زعم الاحتلال أن هناك أنفاقا داخل المسجد، لكن لا يوجد شىء ولا توجد أنفاق.

وأردفت أن الاعتقالات ومداهمة البيوت والمنازل، مستمرة، ووصلت حصيلة الاعتقالات اليوم إلى  65 معتقلًا بين أسرى محررين ونشطاء ونواب بالمجلس التشريعي، وبينهم رئيس بلدية مدينة البيرة إسلام الطويل، لترتفع الحصيلة 1130 حالة اعتقال في الضفة الغربية وحدها، بخلاف غزة، فلا يوجد أي تفصيل أو أرقام عن الأسرى من قطاع غزة.

وختمت: "يصعب على الفلسطينيين الدخول أو الخروج من مدينة رام الله والتحرك شمالًا أو جنوبًا". 

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