الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

65 معتقلًا.. "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يشن حملة اعتقالات لنشطاء وكوادر حماس

الاحتلال يشن حملة
الاحتلال يشن حملة اعتقالات

كشفت ولاء السلامين، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، عن تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن هناك 90 شهيدًا بالضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر وبداية عملية طوفان الأقصى. 

وأضافت أن هناك اقتحامات ليلية لقوات الاحتلال وإلقاء القبض علي عدد من النشطاء.

وأوضحت أنه تم اعتقال 65 شخصًا ما بين أسرى محررين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وكوادر لحركة حماس ونواب في المجلس التشريعي، وضمت هذه الحصيلة من اعتقالات اليوم رئيس بلدية مدينة البيرة إسلام الطويل.

وأشارت إلى أن هناك عددًا من موظفي البلدية في قطاع غزة الذين تم اعتقالهم منذ قبل الاحتلال دون أي مبرر، موضحة أن جيش الاحتلال لم يعلق على الغارة الجوية على مسجد بمنطقة جنين.

القاهرة الإخبارية ولاء السلامين قطاع غزة الاراضي الفلسطينية المحتلة

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