الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

رسامة شمامسة جدد لكنيسة القديس الأنبا كاراس ببني سويف

جريدة الدستور

صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة القديس الأنبا كاراس السائح بقرية بياض ببني سويف التابعة للإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

 في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية،صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك خلال سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من نيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس انجلوس، لحضور مؤتمر الشباب.

كما حضر نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، الإجتماع العام بكنيسة مار جرجس بلفلور بايبارشية لوس أنجلوس، وألقى نيافته عظة عن "شفاء ذو اليد اليابسة"، وبعدها حضر نيافته اجتماع المسنين وألقى عظة بعنوان: "محبة الله"، وذلك بحضور نيافة الأنبا إبراهام الأسقف العام بايبارشية لوس أنجلوس وهاواي.

نيافة الأنبا غبريال كنيسة القديس الأنبا كاراس للإيبارشية ببنى سويف الكنيسة الأنبا مكاريوس

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