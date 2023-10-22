ستيفان الشعراوي باكيًا: تورطي في المراهنة غير حقيقي.. أنا نظيف

أبدى ستيفان الشعراوي مهاجم روما الإيطالي، حزنه لاتهامه بالتورط في فضيحة المراهنة التي ضربت عدد من اللاعبين في مسابقة الدوري.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو كورونا، قد اتهم الشعراوي بالتورط في المراهنة على نتائج المباريات، ما يخالف قواعد مسابقة الدوري.

وسجل الشعراوي هدفًا ليقود روما للفوز على مونزا بهدف نظيف، في الدوري الإيطالي.

وقال الشعراوي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"لقد اتهمتني الصحافة بالتورط في فضيحة المراهنة... الأمر مؤلم، لقد كان الأمر غير حقيقيًا تمامًا".

وتابع:"أنا أحب هذه الرياضة، وأحترم كرة القدم. لن أفعل شيئًا كهذا أبدًا – أشعر أنني نظيف”.

يُذكر أن الشعراوي من أصول مصرية لكنه قرر تمثيل منتخب إيطاليا.

وانتزع فريق روما فوزا صعبا على ضيفه مونزا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، رغم أن فريق مونزا أنهاه بعشرة لاعبين بعد طرد دانيلو دي أمبروزيو في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق روما استغلال النقص العددي في صفوف مونزا من أجل تسجيل الأهداف، ولكن فريق مونزا ظل صامدا وكان قريبا من الخروج بنقطة من المباراة لولا تسجيل ستيفان الشعراوي هدف الفوز لروما في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع روما رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

في المقابل توقف رصيد مونزا عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر، متلقيا خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.