الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

روما يعود للانتصارات في الكالتشيو بهدف قاتل على حساب مونزا

روما
روما

انتزع فريق روما فوزا صعبا على ضيفه مونزا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، رغم أن فريق مونزا أنهاه بعشرة لاعبين بعد طرد دانيلو دي أمبروزيو في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق روما استغلال النقص العددي في صفوف مونزا من أجل تسجيل الأهداف، ولكن فريق مونزا ظل صامدا وكان قريبا من الخروج بنقطة من المباراة لولا تسجيل ستيفان الشعراوي هدف الفوز لروما في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع روما رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

في المقابل توقف رصيد مونزا عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر، متلقيا خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

روما مونزا الدورى الايطالى الشعراوي ستيفان الشعراوي

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