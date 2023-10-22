سفير فلسطين بالقاهرة خلال لقاء "التنسيقية": مصر مؤثرة إقليميًا ودوليًا

قال دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن قمة القاهرة للسلام تؤكد أن مصر ليست الشقيقة الكبرى، فقط، لكنها مؤثرة إقليميًا ودوليًا.

دعم القضية الفلسطينية

وأضاف اللوح، خلال لقاء مفتوح عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع السفير الفلسطينى بالقاهرة، أن الشعب الفلسطيني والقيادة السياسية الفلسطينية تقدر الدور الكبير للرئيس السيسي فى دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الغاشم، والعمل على إنهاء الحصار ووضع خطة تحرك من قبل القمة لفتح أفق سياسي لحل الدولتين، مضيفًا أن القمة عملت على إجهاض رفض أمركيا لوقف العدوان وقيامها بدعم إسرائيل بالسلاح والبوارج الحربية وبكل أشكال المساندة والدعم.

وناقش اللقاء آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والدور المصري في وقف التصعيد، ومخرجات قمة القاهرة للسلام، والإجراءات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية لتوثيق الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في ظل القانون الدولي، باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ومدى التعويل على الأمم المتحدة وأجهزتها لحلحلة الموقف ووقف العدوان، كذلك خطط السلطة الفلسطينية للتصدي لروايات الصهاينة المزيفة التي يقومون بتسويقها في الإعلام الغربي.

تطبيق بنود مبادرة السلام

كما تطرقت المناقشات خلال اللقاء إلى مدى إمكانية تطبيق بنود مبادرة السلام العربية، وهل كتبت ممارسات الاحتلال على مدار العقود السابقة نهاية اتفاق أوسلو، وهل انتهى دور الولايات المتحدة كوسيط سلام بين العرب وإسرائيل بعد انحيازها الكامل للعدوان وإلى أي مدى يمكن أن يستمر صمود الشعب الفلسطيني البطل في قطاع غزة والأراضي المحتلة في ظل الحصار.

وأدار الحوار خلال اللقاء مع السفير الفلسطيني، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.