الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سفير فلسطين: شكرًا للرئيس السيسى والمصريين على دفاعهم عن الفلسطينيين

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح

قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري قدموا وما زالوا يقدمون الكثير للشعب الفلسطيني على مدار التاريخ، قائلًا: "كل الشكر والتقدير لهم على ما يقدمونه من جهد دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الأرض".

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى كانت قد عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع السفير الفلسطينى بالقاهرة.

إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية

وأضاف السفير الفلسطيني أن إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، موضحًا أنه حين تم قبولها في الأمم المتحدة كان على أساس الالتزام بالقرار ١٨١، لكنها لا تحترم أي قرارات وليس لديها أي مقدسات. واستطرد قائلًا: إن أمريكا تقدم لها كل الدعم اللازم وتساندها دون النظر لأي اتفاقيات، وهذا مخالف للقوانين الدولية.

وناقش اللقاء آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والدور المصري في وقف التصعيد، ومخرجات قمة القاهرة للسلام، والإجراءات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية لتوثيق الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في ظل القانون الدولي، باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ومدى التعويل على الأمم المتحدة وأجهزتها لحلحلة الموقف ووقف العدوان، كذلك خطط السلطة الفلسطينية للتصدي لروايات الصهاينة المزيفة التي يقومون بتسويقها في الإعلام الغربي.

كما تطرقت المناقشات خلال اللقاء إلى مدى إمكانية تطبيق بنود مبادرة السلام العربية، وهل كتبت ممارسات الاحتلال على مدار العقود السابقة نهاية اتفاق أوسلو؟، وهل انتهى دور الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط سلام بين العرب وإسرائيل بعد انحيازها الكامل للعدوان؟، وإلى أي مدى يمكن أن يستمر صمود الشعب الفلسطيني البطل في قطاع غزة والأراضي المحتلة في ظل الحصار؟.

أدار الحوار خلال اللقاء مع السفير الفلسطيني، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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