جامعة بورسعيد تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى

شهد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، حملة التبرع بالدم من قبل طلاب الجامعة، حيث حرص عدد كبير من طلاب وطالبات جامعة بورسعيد على المشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، تعبيرًا منهم عن مدى دعمهم للقضية الفلسطينية، ورفضهم التام للأحداث العنيفة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.

حملة تبرع بالدم في جامعة بورسعيد

ويزداد الإقبال على حملة التبرع بالدم داخل جامعة بورسعيد من قبل الطلاب نظرًا لشعورهم بواجبهم الإنساني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، ورغبتهم في مد يد العون لهم ومساندتهم في المحنة التي يمرون بها.

من جهته، قال رئيس الجامعة، إن مشهد توافد الطلاب للتبرع بدمائهم يؤكد تجديد التزامنا تجاه الأشقاء الفلسطينيين في سعيه للحصول على حقوقه، وأن دور الجامعة وواجبها المجتمعي كمؤسسة علمية وثقافية تدعو إلى الاستقرار والسلام لا يمكن أن تغفل القضية الفلسطينية.

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