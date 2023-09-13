الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يستقبل وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزراء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وفدا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور راوية رزق، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إسلام شعلان، المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتورة هبة نشأت، مديرة التعليم الإلكتروني بالجامعة، والدكتور عمرو الأقطروش، مدير التدريب بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، واللواء عصام خضر، مستشار رئيس المركز لتنمية الأعمال، وعطية مهندس، مدير الإدارة العامة لتنمية الأعمال، وهيام عادل، مديرة الإدارة العامة للخدمات الاحترافية، والدكتورة هدى حسن، أستاذة التنمية المستدامة، والمهندسة غادة أحمد بنظم المعلومات الجغرافية.

التطور الرقمي بجامعة بورسعيد 

رحّب رئيس الجامعة بالوفد، وقام بإطلاعهم على التطور الرقمي الذي يحدث داخل أروقة الجامعة، ومدى السرعة التي تشهدها إدارات الجامعة في عملية التحول الرقمي، واستخدام أحدث البرامج والأنظمة التي تساهم في سرعة ودقة الأداء الإداري، وكذلك المحتوى التعليمي.

استعرض وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء البرامج والأنظمة التي يقدمها، وتعتمد على نظام الذاكرة المؤسسية والتصوير البانورامي، النشرة الإلكترونية، وكذلك إدارة الأصول واللوحة المعلوماتية.

كما استعرض الدكتور إسلام شعلان، المدير التنفيذي للمعلومات، الأنظمة الداخلية للجامعة، مثل نظم المعلومات الإدارية، وكيفية إدارة الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، ومنصة الكتاب الجامعي الإلكتروني.

ومن خلال المناقشات، تم بحث سُبُل التعاون بين الخدمات المقدَّمة من المركز، وكذلك الجامعة، والعمل على التواصل دائِمًا لتبادل الخبرات والإمكانيات.

وفي شأن آخر قال الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، إن كليتي العلاج الطبيعي والحقوق، أحدث كليات الجامعة، تشهد إقبال كثيف من الطلاب في رغباتهم بالتنسيق.

وأشار إلى أن العام الجامعي المقبل هو أول أعوام كلية العلاج الطبيعي الدراسية التي تنضم فيها لقائمة الرغبات المتاحة عبر التنسيق للطلاب الراغبين في الانضمام لها، مؤكدا على أن هناك كثافة كبيرة من طلبات الانضمام، مما يعد ثقة كبيرة يضعها أبنائنا الطلاب في إدارة الجامعة وتحديدا هذه الكلية.

وأكد على أنه لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لكلية الحقوق التي تمتلك قامات قانونية في المواد العلمية من الأساتذة الذين يتمتعون بالثقافة العلمية التي تضعهم في مصاف علماء القانون داخل مصر.

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جامعة بورسعيد مجلس الوزراء دعم واتخاذ القرار محافظة بورسعيد التحول الرقمي

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