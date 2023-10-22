تعرف على معلق مباراة الأهلى وسيمبا فى إياب ربع نهائى الدورى الإفريقى

كشفت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، عن هوية معلق مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مواجهة أخرى قوية أمام نظيره سيمبا التنزاني، على استاد "القاهرة الدولي"، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين ناديي الأهلي وسيمبا في العاصمة التنزانية "دارالسلام"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

معلق مباراة الأهلي ضد سيمبا في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي

وحسب شبكة "بي إن سبورتس"، فإن المُعلّق الرياضي "علي محمد علي" سيتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 من أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويسعى فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى تحقيق الفوز ومحاولة التتويج بلقب بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى.

طريق الأهلي في الدوري الإفريقي

ينتظر الأهلي مواجهة الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي وذلك في حال تخطيه عقبة سيمبا التنزاني.

وفي حال نجاح الأهلي في عبور سيمبا والفائز من مواجهة صن داونز وبترو أتلتيكو، فإنه سيواجه الفائز من مواجهة الوداد وإنيمبا ولقاء الترجي ومازيمبي.

كان فريق صن داونز قد تغلّب على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.