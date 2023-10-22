حبس المتهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الأحد، بحبس المتهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمدينة بدر وزنت ٥٠٠ جرام من مخدر الحشيش.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينه من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطلين يستقلون دراجة نارية وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥٠٠ جرام وبمناقشتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.