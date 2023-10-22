إحالة 3 متهمين بسرقة الشقق السكنية بحدائق القبة للجنح

أحالت النيابه العامة اليوم الأحد، المتهمين بسرقة الشقق السكنية بمنطقة حدائق القبة لمحكمة الجنح.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم “اسلام م، عادل.س، محمود م” أقروا أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم جرائم سرقه الشقق السكنيه بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع بمنطقة حدائق القبه.

كما اقروا برتكابهم نحو 6 وقائع سرقه كما ارشد عن مكان بعض المسروقات.

بدايه الواقعة عندما ورد بلاغا بقسم شرطه حدائق القبه تفيد بسرقة شققهم السكنيه وباجراءات التحقيقات الأمنية اللازمة واستخدام التقنيات الحديثه تم تحديد هويه المتهمين وضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حال الواقعه وتولت النيابة التحقيق.