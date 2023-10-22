3 ذئاب بشرية.. القصاص من المتهمين باغتصاب وقتل "فتاة فرشوط"

أيدت محكمة النقض حكم الإعدام شنقًا بحق متهمين اثنين وذلك بعد رفض الطعن المقدم منهما وقبول قرار النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا “فتاة فرشوط”، بينما قبلت طعن المتهم الثالث وعدلت الحكم من الإعدام إلي السجن المشدد لمدة 15 عاما.

كانت محكمة جنايات نجع حمادي عاقبت المتهمين بالإعدام شنقًا لإدانتهم بخطف والشروع في قتل واغتصاب فتاة فرشوط.

تعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر 2018 حينما استغل 3 ذئاب بشرية من مدينة فرشوط بمحافظة قنا تواجد الفتاة فى منطقة قريبة من الزراعات وقاموا باختطافها واغتصابها بعد استقلالهم توك توك ناحية مكان مهجور بالقرب من زراعات القصب وأقبلوا على فعل جريمتهم.