الإعدام لمسن هتك عرض 4 قاصرات في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، بالإعدام شنقًا لمسن هتك عرض 5 صغار، عقب استدراجهم إلى مسكنه وتهديدهم بالسلاح الأبيض.



صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، بعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، أمين السر.



وتبين من أوراق القضية رقم 6977 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمُقيدة برقم 2253 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، أن المتهم في غضون عام 2023م، خطف بالإكراه، والتحايل، 4 صغيرات، وصغير واحد فقط، بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدًا عن أعين أسرهم لهتك عرضهم.