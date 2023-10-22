"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات حية لدخول شحنة جديدة من المساعدت إلى غزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" لقطات حية، للحظة دخول دفعة جديدة من شاحنات المساعدات الموجودة أمام معبر رفح إلى قطاع غزة.

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، سمح بمرور 17 شاحنة مساعدات، تحمل مواد غذائية وإغاثية، إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال مصطفى عبدالفتاح، موفد "القاهرة الإخبارية"، إن الشاحنات تم تنظيمها وفقًا للأولويات، وعلى رأسها المستلزمات والمستهلكات الطبية، بالإضافة إلى المواد الغذائية لنقلها من ميناء رفح البري، ومن ثم إلى قطاع غزة طول الليل الماضي.

وأشار محمد عبداللطيف، سائق شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية من معبر رفح البري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية" DMC"، إلى أنه سعيد للغاية لمشاركته في تقديم يد العون والإغاثة لأهالي فلسطين، لافتًا إلى أن الشاحنة التي كان يقودها كانت تحمل مساعدات طبية.

ونوه بأن الشاحنات تم ترتيبها بناءً على أولويات المساعدات التي ستعبر لإدخالها لـ فلسطين بأولويات قصوى تشمل مستلزمات طبية أولًا، وذلك نظرًا لانهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، بالإضافة إلى المستلزمات الأخرى من المساعدات الإغاثية والغذائية.