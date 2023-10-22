محافظ أسوان يتابع تطبيق مبادرة خفض الأسعار بالمجمع الاستهلاكي في إدفو

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المجمع الاستهلاكي بمدينة إدفو؛ للاطمئنان على توافر السلع بأسعار مخفضة، موجهًا إلى التنسيق مع مصنع سكر إدفو لزيادة ضخ كميات من السكر لتوفير هذه السلعه الحيوية، والتي تأتي ضمن مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20% إلى 25%.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين.

تكثيف المرور الميداني

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على مسؤولي الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها ضمن الجهود الجارية.

وكلّف محافظ أسوان، بضرورة التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.

جولة محافظ أسوان