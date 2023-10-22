محافظ أسوان ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية

نعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، والذي يعد رمزا من رموز مصر والمؤسسة العسكرية ورجالها المخلصين، معربًا عن خالص تعازيه لأسرة الراحل وللقوات المسلحة، وداعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان.

فيما أكد محافظ أسوان على الدور الوطنى الذى قام به اللواء محمد أمين كأمين لصندوق تحيا مصر، والذى قام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدد ١٤ مشروعا كبيرا على أرض المحافظة تم إنهاؤها بنسبة ١٠٠ ٪ ستساهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين، وذلك بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مختلف القطاعات الخدمية والنبية التحتية بتكلفة بتكلفة تقديرية تجاوزت المليار جنيه.

مشروعات تحيا مصر

وأوضح محافظ أسوان أنه يأتى على رأس هذه المشروعات، المنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، بجانب إنشاء وتجهيز مركز تحيا مصر للغسيل الكلوى بطاقة 41 ماكينة غسيل كلوى، بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة، فضلًا عن تنفيذ شبكات الإنحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروعات تجديد خطوط مياه الشرب بـ 9 قرى أخرى.

وأضاف أشرف عطية أن مشروعات تحيا مصر تضم أيضا مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة، وكذا مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد، وأيضًا مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة، وكذا مشروعى توصيل المرافق العامة وتشطيب 144 وحدة سكنية بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو، فضلًا عن توصيل المرافق الداخلية واللاندسكيب لـ 432 وحدة سكنية للإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة بدراو، علاوة على تطوير وإستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة.

ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من توريد تجهيزات السيارات المطلوبة لـ 3 مشروعات أخرى وهى عدد 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة، بجانب دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال، وكذا إستكمال مساكن قرى الظهير الصحراوى بنصر النوبة.

المشروعات

المشروعات

المشروعات