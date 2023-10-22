وقفة احتجاجية للمحامين بالإسكندرية وحرق العلم الإسرائيلى (صور)

نظّم العشرات من المحامين، للمرة الثانية، وقفة احتجاجية أمام ساحة مجمع محاكم محافظة الإسكندرية، تضامنًا مع القضية الفلسطينية بعد استهداف جيش الاحتلال المدنيين في قطاع غزة والمستشفيات التي تعالج المصابيين، والذي خلّف عددًا كبيرًا من الشهداء والمصابين نتيجة القصف المستمر بطائرات العدو.

وردد المتظاهرون هتافات ضد العدو الصهيوني منها: "علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيوني محتل"، و"مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد.. غزة الصمود".

ورفع عدد من المحامين أعلام مصر وفلسطين، وأحرقوا العلم الإسرائيلي، كما ندد البعض بقتل الأطفال والمدنيين في غارات الاحتلال الإسرائيلي.

التصدى لمخطط التهجير

وقال محمود محمد، محامٍ، إن جيش الاحتلال دمَّر مدينة غزة تنفيذًا لمخطط الكيان الصهيوني بتهجير الفلسطينيين من أرضهم وإجبارهم على الذهاب إلى سيناء، مؤكدًا أن القيادة المصرية تقف بشدة لمواجهة هذا المخطط والرد عليه بقوة بعدم المساس بالحدود المصرية، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع الدول العربية الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لنصرتهم في قضيتهم والتدخل القوي لحل هذه القضية وحماية المدنين من بطش جيش الاحتلال الغاشم ورد حقوقهم المغتصبة.

بدوره، أكد علي عبدالله، المحامي، أنه يجب على الشعب المصري الوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل قراراته التي تخدم الوطن والمحافظة عليه، والتكاتف لنصرة القضية الفلسطينية وإعادة الأراضي المحتلة للفلسطينيين.

وقفة احتجاجية للمحاميين بالإسكندرية

وقفة احتجاجية للمحاميين بالإسكندرية

وقفة احتجاجية للمحاميين بالإسكندرية

وقفة احتجاجية للمحاميين بالإسكندرية

وقفة احتجاجية للمحاميين بالإسكندرية

وقفة احتجاجية للمحاميين بالإسكندرية