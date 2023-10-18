وقفة احتجاجية لمحامي الإسكندرية تضامنا مع فلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال

نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام ساحة مجمع محاكم محافظة الإسكندرية، تضامنا مع القضية الفلسطينية وتنديدا باستهداف جيش الاحتلال للمستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي خلف عدد كبير من الشهداء والمصابين.

ورفع المتظاهرون لافتات "علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيوني محتل" و"مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود"، ووضع عدد من المحامين اعلام مصر وفلسطين علي أكتافهم، ورددوا شعارات مثل "غزة غزة ارض العزة"، كما ندد البعض بقتل الأطفال والمدنيين في غارات الاحتلال الإسرائيلي.

محامون: على الدول العربية الوقوف بجانب شعب فلسطين

وقال محمد علي، محامي، إنه يجب على الدول العربية الوقوف بجانب شعب فلسطين لنصرتهم في قضيتهم والتدخل القوي لحل هذه القضية وحماية المدنين من بطش جيش الاحتلال الغاشم.

كان قد أشاد عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أثناء المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولف شولتس والمتعلقة بالوضع المأساوى بقطاع غزة وتأكيد سيادته على أهمية إلى وقف كل التجاوزات التى تتم فى حق الشعب الفلسطينى ورفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.

وأضاف عوض أن كلمة "السيسي" تضمنت عدة رسائل هامة اولها إن استمرار العمليات العسكرية الحالية، سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، في حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفوري للتصعيد الحالي، وضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية"، وأن ضرورة السماح، بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.

وأضاف أمين جيل الإسكندرية، أنَّ كلمة الرئيس السيسي جاءت في توقيت مهم للغاية، متابعًا أنَّ «حديث الرئيس جاء رادعًا، قويًا وقطع الطريق على كل المحاولات التي تستهدف استدراج الدولة المصرية في الأزمة أو النيل من السيادة المصرية، حيث تطرق الحديث إلى ثلاث موضوعات هامة، وهي عدم المساس بالسيادة المصرية، وأنَّها خط أحمر، وضرورة حل الأزمة الفلسطينية عن طريق خيار السلام الاستراتيجي، وهو نهج الدولة المصرية منذ اتفاقية السلام، إضافة إلى رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق تجهيز أهالى غزة إلى سيناء فهناك فرق كبير بين نزوح الأشقاء الفلسطينيين إلى مصر واستضافتهم، وبين تهجير شعب وجعله يترك أرضه ووطنه.

وشدد عوض على مساندة الحزب لأي قرارا تتخذه القيادة السياسية الحكيمة فيما يخص أمن مصر القومي، موضحة أن المساس بالأمن القومي المصري خطا أحمر، وعلى الجميع الحذر من الاقتراب منه، لافتة إلى أن المصريين يقفون خلف قيادتهم صفا واحدا ولن يسمحوا بأن تتحول سيناء لقاعدة عسكرية أو مسرح للعمليات العسكرية بين الفلسطينين والإسرائيليين.

وقفة المحامين بمجمع محاكم الإسكندرية

وقفة المحامين بمجمع محاكم الإسكندرية

وقفة المحامين بمجمع محاكم الإسكندرية

وقفة المحامين بمجمع محاكم الإسكندرية