الجيل الديمقراطي بالإسكندرية: المساس بالأمن القومي خط أحمر.. ونساند أي قرار تتخذه القيادة السياسية

أشاد عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أثناء المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس والمتعلقة بالوضع المأساوى بقطاع غزة وتأكيده على أهمية وقف كل التجاوزات التى تتم فى حق الشعب الفلسطينى ورفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.

الرئيس السيسي يوجه عدة رسائل

وأضاف "عوض" أن كلمة "السيسي" تضمنت عدة رسائل مهمة أولها أن استمرار العمليات العسكرية الحالية، سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، في حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفوري للتصعيد الحالي، وضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية"، وضرورة السماح، بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.

كلمة الرئيس السيسي رادعا قويا لقطع المحاولات التي تستهدف الدولة المصرية

وأضاف أمين جيل الإسكندرية أنَّ كلمة الرئيس السيسي، جاءت في توقيت مهم للغاية، متابعًا أنَّ حديث الرئيس جاء رادعًا، قويًا وقطع الطريق على كل المحاولات التي تستهدف استدراج الدولة المصرية في الأزمة أو النيل من السيادة المصرية، حيث تطرق الحديث إلى 3 موضوعات مهمة، وهي عدم المساس بالسيادة المصرية، وأنَّها خط أحمر، وضرورة حل الأزمة الفلسطينية عن طريق خيار السلام الاستراتيجي، وهو نهج الدولة المصرية منذ اتفاقية السلام، إضافة إلى رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق تجهيز اهالى غزة الى سيناء فهناك فرق كبير بين نزوح الأشقاء الفلسطينيين إلى مصر واستضافتهم، وبين تهجير شعب وجعله يترك أرضه ووطنه.

المساس بالأمن القومي المصري خط أحمر

وشدد "عوض" على مساندة الحزب لأي قرار تتخذه القيادة السياسية الحكيمة فيما يخص أمن مصر القومي، موضحة أن المساس بالأمن القومي المصري خط أحمر، وعلى الجميع الحذر من الاقتراب منه، لافتة إلى أن المصريين يقفون خلف قيادتهم صفا واحدا ولن يسمحوا بان تتحول سيناء لقاعدة عسكرية أو مسرح للعمليات العسكرية بين الفلسطينين والاسرائيليين.