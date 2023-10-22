لو فاتك التريند: مؤتمر صحفي لتنسيق المساعدات الإنسانية لغزة.. وتفاصيل حالة الطقس على مدار الأسبوع

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية وتبقي المساعدات المصرية التى تقدم لغزة هى أبرز قضايا التريند فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند

الهلال الأحمر تعقد مؤتمرا صحفيا بشأن تنسيق المساعدات الإنسانية لـ غزة غدا

تعقد جمعية الهلال الأحمر المصري، غدا الإثنين، المؤتمر الصحفي الثاني بشأن استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

ويعقد المؤتمر عقب المباحثات التي تجرى بالقاهرة مع كل من رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني ومدير عام الهلال الأحمر.

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الأرصاد: طقس معتدل على مدار الأسبوع الجارى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس من اليوم الأحد 22 أكتوبر إلى السبت 28 أكتوبر، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية خلال هذه الفترة الطقس يميل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والملاحة البحرية معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

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الإسكان: بعد غد.. غلق باب تحويل الحجز لمنخفضى الدخل المتقدمين لـ"سكن كل المصريين"

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن غلق باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات للمواطنين منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بعد غد الثلاثاء الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣.

وأوضحت السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان شهد تزايدًا في إقبال المواطنين على التقديم مؤخرًا، حيث وصل عدد طلبات المواطنين المتقدمين للتحويل إلى 3036 طلبًا، وجاء المحولون لمدينة حدائق أكتوبر (نموذج ٩٠ مترًا) في المقدمة بواقع 2002 طلب تحويل، ثم المحولون لمدينة أكتوبر الجديدة - غرب المطار (نموذج ٩٠ مترًا) بواقع 633 طلبا، ثم من حولوا لمدينة السادات من مركز قويسنا بواقع 157 طلب تحويل، ثم يليهم من حولوا لمركز بني سليمان (خلف الشونة) بواقع 129 طلب تحويل، ثم من قاموا بالتحويل لمدينة العلالمة بواقع 62 طلب تحويل، ثم من حولوا لمدينة السادات من مدينة أشمون بواقع 53 طلب تحويل.

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النيابة تُحقق في العثور على جثة عامل ملقاه أسفل الدائرى بالمرج

انتقل فريق من النيابة العامة بالمرج، إلى موقع العثور على جثة عامل ملقاه أسفل الدائري وبها طعنه نافذة بمنطقة المرج.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

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