الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تُحقق في العثور على جثة عامل ملقاه أسفل الدائرى بالمرج

جثة ارشيفية
جثة ارشيفية

انتقل فريق من النيابة العامة بالمرج، إلى موقع العثور على جثة عامل ملقاه أسفل الدائري وبها طعنه نافذة بمنطقة المرج.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج جهودها برئاسة المقدم كريم البحيري لضبط المتهم وفك ملابسات الحادث.

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وكانت بدايه الواقعه عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من الأهالى يفيد بالعثور على جثة عامل به طعنه أدت لوفاته ملقاه أسفل الدائرى بمنطقة المرج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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