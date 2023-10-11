الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية فى المرج

جثة ارشيفية
جثة ارشيفية

صرحت نيابة المرج بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية في منطقة المرج، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

 

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب ملقى بظروف غامضة بأحد شوارع دائرة قسم شرطة المرج.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطلقات نارية وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبيها لسرعة ضبطهم، كما أنه يجري الاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بالمنطقة محل الواقعة تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المرج دفن جثة شاب طلقات نارية تقرير

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