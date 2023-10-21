"خطف مننا زبون".. النيابة تستمع لاعترافات 5 متهمين بقتل بائع بحدائق القبة

"اختلفنا على زبون".. اعترافات تفصيلية أدلى بها 5 متهمين بقتل بائع في منطقة حدائق القبة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان، حيث أكدوا أن خلافا نشب بينهم والمجني عليه الذي تربطهم به علاقة جيرة وعمل في مجال البيع، وأنه اشتد الخلاف بينهم بسبب قيام زبون بشراء أدوات من المجني عليه، بدون ان يشتري منهم.

وقال المتهمون إنهم رفضوا أن يمر الأمر مرور الكرام، فتوجهوا إلى المجني عليه لمعاتبته فدارت بينهم مشاجرة.

أوضح المتهمون أنهم قاموا بحمل الحجارة والطوب ورشق المجني عليه بها، مما أدى إلى إصاباته ليلفظ أنفاسه الأخيرة.