الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر تعقد مؤتمرا صحفيا بشأن تنسيق المساعدات الإنسانية لـ غزة غدا

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

تعقد جمعية الهلال الأحمر المصري، غدا الإثنين، المؤتمر الصحفي الثاني بشأن استمرار تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب  الفلسطيني.

ويعقد المؤتمر عقب المباحثات التي تجرى بالقاهرة مع كل من رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني ومدير عام الهلال الأحمر.

وقام الهلال الأحمر المصري، بإدخال معونات إغاثية لقطاع غزة لتسليمها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محملة على مجموعة من الشاحنات كمرحلة ثانية، حيث تم تسليم المرحلة الأولى في 7 أكتوبر الجاري، كما تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية بناءً على الاحتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد الهلال الأحمر عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم التنسيق مع أجهزة الدولة ومعبر رفح البري لتسهيل مرور الشاحنات من المعبر، كما تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستقبال المساعدات وتوجيهها إلى المتضررين من الأزمة، لافتًا إلى أن الهلال الأحمر في انعقاد دائم لإدارة الأزمة الراهنة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن استمرار تلقي المساعدات الإنسانية لدعم قطاع غزة، مشيرة إلى وصول طائرة مساعدات من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى استقبال طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة.

الهلال الأحمر: إدخال معونات إغاثية لقطاع غزة اليوم

وأكدت أنه في إطار الدعم والتنسيق المستمر بين جمعيات الهلال والصليب الأحمر، التقى الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، مروان جيلاني المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في إطار جولة تفقدية لفرق الدعم اللوجستي والفرق المتخصصة في حالات الطوارئ على منفذ رفح البري.

وأوضحت الهلال الأحمر، أنه عند وقوع النكبات والكوارث، يمد الهلال الأحمر المصري يد العون لدول العالم باعتباره عضوًا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إذ تحرص الهلال في حدود إمكاناتها على مساعدة الشعوب المنكوبة، إما بالتعاون مباشرة مع الجمعية الوطنية في البلد الذي يعاني من الكارثة أو بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ووكالة غوث اللاجئين، وغيرها.

الهلال الأحمر مساعدات معونات مروان جيلاني رامي الناظر

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