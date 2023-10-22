انطلاق اجتماع الخبراء للدول العربية حول معالجة الأغذية بالإشعاع

انطلق اليوم من القاهرة اجتماع الخبراء للدول العربية حول "وضع النظم التشريعية والمواصفات القياسية الموحدة الخاصة بمعالجة الأغذية بالإشعاع" والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية.

افتتح الاجتماع الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور هداية احمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي والدكتور يحيى الشخاترة ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، والمنسق المحلي للاجتماع، والدكتور علي حماد نائب رئيس الهيئة الاسبق والذي سيستمر على مدار 5 أيام.

ويأتي عقد هذا الاجتماع المهم في ظل مواجهة العالم العربي لعجزًا كبيرًا في انتاج الأغذية الصحية بالإضافة إلى عدم الإستقرار والكثير من التأثيرات نتيجة تغير المناخ وتشير توقعات منظمة الفاو زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في المنطقة العربية لنحو 75 مليون نسمة، كما تشير الاحصاءات بأن الفجوة الغذائية قد بلغت حوالي 37،9 مليار دولار عام 2021، هذا بالإضافة إلى الكمية الكبيرة من الفقد في الغذاء والمحاصيل الزراعية بسبب تلف وفساد الأغذية وعدم كفاءة وسائل الحفظ بصورة تجارية. لذا يظهر أهمية استخدام تقنية الاشعاع المؤين في حفظ الأغذية بهدف تقليل الفاقد من الغذاء والمحاصيل بالإضافة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول العربية.

تقرير وطني من الخبراء المشاركون عن وضع تقنية معالجة الأغذية بالإشعاع في بلادهم

ويشمل اجتماع الخبراء عرض تقرير وطني من الخبراء المشاركون عن وضع تقنية معالجة الأغذية بالإشعاع في بلادهم، حيث يشمل كل تقرير: تحديد موقف وانواع وحدات التشعيع سواءًا البحثية، أو نصف الصناعية، أو الصناعية، تحديد التشريعات والمواصفات القياسية المنظمة لتطبيق تقنية حفظ الأغذية بالإشعاع، موقف البحوث العلمية ذات الصلة وأنواع الأغذية التي تم تناولها بالبحوث، كميات وحجم الانتاج وكميات الأغذية التي يتم معالجتها وحفظها بالإشعاع، مدى امكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وحدات تشعيع الأغذية، وختامًا، دور التوعية المجتمعية ومدى تقبل المستهلك العربي للأغذية المعالجة بالإشعاع.

ويشارك بالاجتماع خبراء من الأردن، موريتانيا، سوريا، العراق، البحرين، تونس، اليمن بالإضافة إلى مصر.

وصرح الدكتور يحيي الشخاترة ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية والمنسق العلمي للاجتماع بأن هذا الاجتماع يمثل أهمية كبرى للكثير من الدول العربية وذلك من خلال تزايد اهتمام بدراسة وتقليل العجز الكبير في انتاج الأغذية الصحية، لذا يأنتي تنظيم الاجتماع لعرض جميع الخبرات الوطنية للوصول إلى توحيد النظم التشريعية الخاصة بمعالجة الغذاء وحفظه بالاشعاع.

وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن هذا الاجتماع يأتي في وقت تواجه الكثير من الدول العربية مشاكل نقص الغذاء نتيجة التغيرات المناخية، مما يؤكد على الحاجة إلى توحيد النظم التشريعية والمواصفات القياسية الموحدة الخاصة بمعالجة الأغذية بالإشعاع في الدول العربية.



وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذا الاجتماع الهام هو نتاج دعم الهيئة العربية للطاقة الذرية للأنشطة المختلفة وخاصة في مجال توحيد الأطر التشريعية والتقنية والفنية للموضوعات الهامة والتي تهم معظم الدول العربية ومنها موضوع اجتماع الخبراء الخاص توحيد النظم التشريعية والمواصفات القياسية الموحدة الخاصة بمعالجة الأغذية بالإشعاع في الدول العربية.