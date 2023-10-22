الأمم المتحدة: فيضانات شديدة ورياح مدمرة في اليمن مع بدء الإعصار تيج

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من فيضانات شديدة ورياح مدمرة في اليمن تزامنا مع بدء تأثيرات الإعصار تيج.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، في بيان اليوم إن الحالة الإعصارية تيج تؤثر على أرخبيل سقطرى برياح وأمطار قوية، وهي في طريقها للتطور إلى إعصار استوائي شديد مع تأثيرات محتملة على محافظة المهرة شرقي اليمن والحدود مع سلطنة عمان، وأضافت المنظمة أنه من المحتمل حدوث رياح مدمرة وعواصف خطيرة وفيضانات شديدة مع اقتراب النظام من سواحل اليمن.

مجاري السيول وبطون الأودية

ولفت في بيان إلى تطور العاصفة الإعصارية الشديدة جدًا "تيج"، إلى عاصفة إعصارية عاتية، محذرا السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتأثرة من الأحوال الجوية الخطرة، داعيًا السكان في أرخبيل سقطرى إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

أضرارا واسعة النطاق أثناء الهبوط

وحثت المنظمة الأممية مدراء الشؤون الإنسانية وصناع القرار على أخذ العاصفة الإستوائية تيج بعين الاعتبار في خططهم، ومراقبة الوضع، مشيرة إلى أنه يمكن للأنظمة الاستوائية أن تتطور بسرعة وتسبب أضرارا واسعة النطاق أثناء الهبوط، ونصحت المنظمة الصيادين اليمنيين بعدم الصيد في البحر العربي، بسبب هذه الحالة المناخية.

بدوره، أفاد المركز اليمني للأرصاد الجوية بهطول أمطار على جزيرة سقطرى، بلغت كميتها 24 ملم في محطة الأرصاد الجوية بمطار سقطرى، وكانت شديدة الغزارة خارج نطاق المحطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقفت فيه الدراسة بمحافظتي المهرة وسقطرى، اليوم، احترازًا من إعصار تيج.

منظمات حقوقية في اليمن

وفي وقت سابق، اتهمت أربع منظمات حقوقية في اليمن، أمس، الحكومة المعترف بها دوليا، بالفشل في حماية حقوق الإنسان في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.

جاء هذا الاتهام في بيان مشترك صادر عن منظمة مفكرة لحقوق الإنسان، ورابطة أمهات المختطفين، ومنظمة مساءلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة ضمير للحقوق والحريات.

وأضاف البيان: يضع القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات يجب على الحكومة اليمنية احترامها، حيث يقع على عليها مسؤولية احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها.

وشدد البيان على أنه يقتضي الالتزام باحترام حقوق الإنسان، الامتناع عن التدخل في التمتع بالحقوق أو الحد منه.