الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعزيز الهوية الدينية والوطنية في نفوس النشء".. قافلة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظَّم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، قافلة توعوية لتلاميذ مدرسة «ابن سينا» للغات، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، تحت عنوان «تعزيز الهوية الدينية والوطنية في نفوس النشء».

وتهدف القافلة إلى توعية النشء بالقيم الدينية والأخلاقية وترسيخ الهوية الوطنية والعربية في عقولهم،  والتمسك بهويتهم المصرية، وتنمية قيمة تقدير التراث العربي، وتصحيح الوعي وتوجيه الثقافة نحو الهوية الدينية والوطنية كي لا ينفصل عنها الطفل ويصبح منزوعًا من جذوره.

التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية

وتناول اللقاء كلمة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية، وعضو المنظمة، حول تعريف الهوية وأهمية التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية والاعتزاز بهويتنا العربية موضحا قيمة نعمة الأمن؛ وأهميته في تحقيق سعادة الإنسان في الحياة، مستدلا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مؤكدا على أهمية استشعار هذه النعمة في بلادنا الغالية، ودور المواطن في المحافظة على أمن وطنه، وحماية اللحمة الوطنية؛ مبينا خطورة الاستهانة بكل ما يمس ويخدش نعمة الأمن.

وفي نهاية اللقاء طالب الشيخ صابر الشرقاوي التلاميذ وطالب بضرورة الفخر والاعتزاز بالوطن فهم المستقبل والأمل والإرادة والعزيمة لبناء الدولة المصرية.

ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن

وفي نهاية اللقاء، وجه مدير المدرسة الشكر والتقدير للقافلة، وللاخصائية الاجتماعية بالمدرسة  اسماء امبابي، مؤكدا علي  أن الوعى هو السلاح الوحيد فى مواجهة الشائعات وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن من أهم الأولويات التي يسعى إليها إدارة المدرسة وتمنيتها فى عقول التلاميذ، مضيفا إلى أن المدرسة تهدف إلى المزيد من تنظيم عدة ندوات وورش عمل تحقق الأهداف المرجوة منها.

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خريجي الأزهر محافظة مطروح قافلة توعوية مطروح مكتبة مصر العامة

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