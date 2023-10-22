ميعاد تطبيق التوقيت الشتوي هذه الكلمات هى الأكثر بحثًا على شبكات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل مع قرب انتهاء شهر أكتوبر والمقرر فيه تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

ميعاد تطبيق التوقيت الشتوي 2023

في هذا التقرير نوضح للقراء ميعاد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 وفق بيان مجلس الوزراء والمواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والفئات المستثناة من تطبيق التوقيت الشتوي.

الخميس الأخير من شهر أكتوبر هو الموعد النهائي لتطبيق التوقيت الشتوي 2023 وانتهاء العمل بالتطبيق الصيفي والذي بدأ منذ أبريل الماضي واستمر لمدة 6 أشهر، وذلك وفق القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، ويتم تطبيق هذا القرار خلال الأسبوع الجاري.

في الساعة الثانية عشر منتصف الليل المهيئة لبدء يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 يكون موعد تأخير الساعة لـ 60 دقيقة بحيث تصبح الحادية عشر ليل الخميس 26 أكتوبر 2023 وبذلك يبدأ التوقيت الشتوي 2023.

مواعيد غلق المحال وفق التوقيت الشتوي 2023

ومع تطبيق التوقيت الشتوي يتم تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة والمطاعم والكافيهات والورش والمولات التجارية والاعمال الحرفية والذي تم الاستعداد له في نهاية سبتمبر الماضي؛ بحيث تُغلق جميعًا أبوابها في تمام الساعة 10 مساءً، وفي يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة يتم زيادة التوقيت ساعة بحيث تغلق في تمام الساعة الحادية عشر.

وتستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محلات بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وتفتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية أبوابها يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وكذلك يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة).