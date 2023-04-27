زاد البحث عن بداية التوقيت الصيفي في مصر 2023 بعد انتشار العديد من الأخبار والصور على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد على ضرورة تغيير الساعة مع حلول منتصف يوم الخميس 27 أبريل.



بداية التوقيت الصيفي في مصر 2023

في هذا التقرير نوضح لكم بداية التوقيت الصيفي في مصر 2023 وسبب العودة للعمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى.

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اليوم الخميس 27 أبريل في تمام الساعة 12 أي بداية ليلة الجمعة، بحيث يتم تقديمها 60 دقيقة لتصبح الساعة 1 منتصف الليل وليس 12 وبذلك نكون بدأنا ليلة الجمعة 28 أبريل.



سبب عودة التوقيت الصيفي

في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".

دول تتبع نظام التوقيت الصيفي

عدد الدول التي تعتمد التوقيت الصيفي حوالي 87 دولة حول العالم، منها 55 دولة في أوروبا و9 في الشرق الأوسط و11 في أمريكا الشمالية و5 في أمريكا الجنوبية و4 دول في أوقيانوسيا و3 في إفريقيا، ولا يوجد من الدول الصناعية الكبرى إلا اليابان.



فائدة العمل بالتوقيت الصيفي

تخفيف الضغط على الكهرباء، وترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المباني بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التي يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.



