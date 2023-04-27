الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بداية التوقيت الصيفي في مصر 2023

بداية التوقيت الصيفي
بداية التوقيت الصيفي في مصر 2023

زاد البحث عن بداية التوقيت الصيفي في مصر 2023 بعد انتشار العديد من الأخبار والصور على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد على ضرورة تغيير الساعة مع حلول منتصف يوم الخميس 27 أبريل.
 

بداية التوقيت الصيفي في مصر 2023

في هذا التقرير نوضح لكم بداية التوقيت الصيفي في مصر 2023 وسبب العودة للعمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى.

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اليوم الخميس 27 أبريل في تمام الساعة 12 أي بداية ليلة الجمعة، بحيث يتم تقديمها 60 دقيقة لتصبح الساعة 1 منتصف الليل وليس 12 وبذلك نكون بدأنا ليلة الجمعة 28 أبريل.
 

سبب عودة التوقيت الصيفي 

في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".

موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023 وكيفية ضبط الساعة

دول تتبع نظام التوقيت الصيفي 

عدد الدول التي تعتمد التوقيت الصيفي حوالي 87 دولة حول العالم، منها 55 دولة في أوروبا و9 في الشرق الأوسط و11 في أمريكا الشمالية و5 في أمريكا الجنوبية و4 دول في أوقيانوسيا و3 في إفريقيا، ولا يوجد من الدول الصناعية الكبرى إلا اليابان.
 

فائدة العمل بالتوقيت الصيفي 

تخفيف الضغط على الكهرباء، وترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المباني بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التي يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.

 

اقرأ أيضاً

موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023 وكيفية ضبط الساعة

بداية التوقيت الصيفي عودة التوقيت الصيفي عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي العمل بالتوقيت الصيفي العمل بنظام التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي في مصر 2023 التوقيت الصيفي في مصر

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

بداية التوقيت الصيفي في مصر 2023

"جولدمان ساكس" يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار للبرميل ويوصي بالاستثمار في التعدين

وزير خارجية بريطانيا يتصل بـ«شكرى».. ويشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء البريطانيين من السودان

دراسة حديثة تكشف تداعيات الأفروسنتريك وسرقتها للتاريخ

"كنا نلهو".. ننشر أقوال المتهمين بالتعرض لسائحة وسط القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء